Obiettivo T ‘La vacca’ è il secondo appuntamento

Anteprima24.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Obiettivo T prosegue con le sue proposte teatrali dopo un’apertura da tutto esaurito. Secondo appuntamento della stagione, curata e promossa da Solot Compagnia Stabile di Benevento, il 21 novembre 2025, alle ore 20,30, presso il teatro Mulino Pacifico. Andrà in scena “La vacca”, una produzione B.E.A.T. teatro, con Vito Amato, Anna De Stefano, Gennaro Maresca. Di Elvira Buonocore, regia Gennaro Maresca, assistente alla regia Adriana Serrapica, disegno luci Alessandro Messina, luci Mario Ascione, costumi Rachele Nuzzo. “La vacca” racconta di un’ estate torrida in un’imprecisata periferia napoletana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

obiettivo t 8216la vacca8217 232 il secondo appuntamento

© Anteprima24.it - Obiettivo T, ‘La vacca’ è il secondo appuntamento

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Obiettivo T 8216la Vacca8217