Obiettivo T ‘La vacca’ è il secondo appuntamento
Tempo di lettura: 2 minuti Obiettivo T prosegue con le sue proposte teatrali dopo un’apertura da tutto esaurito. Secondo appuntamento della stagione, curata e promossa da Solot Compagnia Stabile di Benevento, il 21 novembre 2025, alle ore 20,30, presso il teatro Mulino Pacifico. Andrà in scena “La vacca”, una produzione B.E.A.T. teatro, con Vito Amato, Anna De Stefano, Gennaro Maresca. Di Elvira Buonocore, regia Gennaro Maresca, assistente alla regia Adriana Serrapica, disegno luci Alessandro Messina, luci Mario Ascione, costumi Rachele Nuzzo. “La vacca” racconta di un’ estate torrida in un’imprecisata periferia napoletana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
