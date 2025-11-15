Sono diversi i giocatori di Antonio Conte che hanno lasciato Napoli per rispondere presente alla chiamata dei propri CT. Tra questi c’è anche Alessandro Buongiorno che è stato convocato da Gattuso in nazionale e per il quale è arrivato anche un annuncio proprio nella conferenza tenuta quest’oggi a Coverciano alla vigilia della Norvegia. Il club partenopeo osserva con attenzione la situazione, anche perché le condizioni fisiche del difensore sono da preservare il più possibile. Gattuso in conferenza stampa: ecco cos’ha riferito su Buongiorno. In conferenza stampa, Rino Gattuso ha dichiarato: “Calafiori è out, ieri ha provato a essere della partita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Novità Buongiorno: dal ritiro della Nazionale Italiana arriva l’annuncio