Non solo Nada nel Capodanno di Arezzo la maratona di festa per ballare

La location di Piazza della Libertà, nella parte più alta della città, sarà la cornice, ma anche il culmine della festa di Capodanno ad Arezzo. Alcuni dettagli sono ancora in via di rifinitura, ma è giunta la conferma sull'ospite di punta, la cantante Nada che salirà sul palco proprio nei minuti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Non solo Nada nel Capodanno di Arezzo, la maratona di festa per ballare

Nada sul palco della festa di Capodanno in piazza ad Arezzo - Un evento che, quest’anno, cambierà location: arrivederci piazza Sant’Agostino, musica e divertimento si ... Riporta corrierediarezzo.it

Nada e Mengozzi per il Capodanno in città - “L’evento si svolgerà in Piazza della Libertà e l’organizzazione sarà a cura dell’Associazione Music! Si legge su teletruria.it

Capodanno, festa in piazza del Comune con Nada - In arrivo anche Radio Deejay e l'orchestra valdelsana Bandão che è stata protagonista del Festival di Sanremo insieme a Jovanotti ... Segnala msn.com