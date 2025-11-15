Non dovete rompermi il c***o! Furia Magnini con la giuria di Ballando cosa succede
L’ottava puntata di Ballando con le Stelle si preannuncia infuocata, e non solo per le performance sul palco. Filippo Magnini, ex campione di nuoto e concorrente discusso del programma, si trova a un passo dall’eliminazione e dovrà affrontare uno spareggio a tre con Marcella Bella e Andrea Delogu — quest’ultima al rientro dopo un lutto familiare. Una serata già densa di emozioni, resa ancora più incandescente da uno sfogo senza filtri che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il pubblico è abituato a vedere Magnini come sportivo pacato e determinato, ma questa volta la tensione ha avuto la meglio. Tra giudizi severi e una narrazione che non lo convince, il nuotatore ha deciso di dire basta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
#Magnini al vetriolo contro la giuria di #BallandoConLeStelle: “Non vedo l’ora di andare a casa. Fanno cose a caso” "Della mia vita non dovete rompermi il c*zzo perché è la mia. Io non è che giudico la vostra", tuona l'ex nuotatore Vai su X
