Non ci troveranno impreparati I Giovani Palestinesi minacciano la gara di Maccabi e Virtus
Ancora una volta, quella che dovrebbe essere una semplice serata sportiva rischia di trasformarsi nell'ennesimo spot violento dei soliti noti, che sono pronti a mettere a ferro e fuoco la città. I Giovani Palestinesi l'hanno già annunciato con un lungo post sui social in replica alla conferma del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che la partita di Eurolega tra Maccabi Tel Aviv e Virtus Bologna si terrà regolarmente nella città felsinea. " I dispositivi repressivi sono già stati palesati da Piantedosi, ma non ci troveranno impreparati o disillusi, la Palestina ce lo insegna: solo attraverso la lotta e la resistenza riusciremo a spezzare ogni complicità col sionismo e i suoi servi ", scrivono in un post condiviso sui social, con tanto di video che riprende alcune delle azioni più violente che sono state compiute di recente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
14 novembre 2025 Buongiorno! Meditazione della Parola di Dio Dobbiamo essere svegli, attenti, vigilanti. Gesù ci avverte: c’è il pericolo di non accorgerci della sua venuta ed essere impreparati alla sua visita. Ho ricordato altre volte quanto diceva Sant’Agosti - facebook.com Vai su Facebook
"Non ci troveranno impreparati". I Giovani Palestinesi minacciano la gara di Maccabi e Virtus - Le frange radicali sono pronte a scatenare nuovo caos contro la partita di basket: "Attraverso la lotta e la resistenza riusciremo a spezzare ogni complicità" ... Segnala ilgiornale.it
«Per costruire la pace israeliani e palestinesi devono imparare a conoscersi» - Rana Salman, palestinese, e Eszter Koranyi, israeliana, coordinatrici del movimento Combatants for Peace - Riporta vita.it
Avvocato denuncia i Giovani Palestinesi per terrorismo - L'attività del gruppo dei Giovani Palestinesi di Bologna non può essere considerata "mera opinione pubblica" ma si tratta di "una campagna di apologia e legittimazione della violenza ... Lo riporta ansa.it