Ancora una volta, quella che dovrebbe essere una semplice serata sportiva rischia di trasformarsi nell'ennesimo spot violento dei soliti noti, che sono pronti a mettere a ferro e fuoco la città. I Giovani Palestinesi l'hanno già annunciato con un lungo post sui social in replica alla conferma del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che la partita di Eurolega tra Maccabi Tel Aviv e Virtus Bologna si terrà regolarmente nella città felsinea. " I dispositivi repressivi sono già stati palesati da Piantedosi, ma non ci troveranno impreparati o disillusi, la Palestina ce lo insegna: solo attraverso la lotta e la resistenza riusciremo a spezzare ogni complicità col sionismo e i suoi servi ", scrivono in un post condiviso sui social, con tanto di video che riprende alcune delle azioni più violente che sono state compiute di recente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non ci troveranno impreparati". I Giovani Palestinesi minacciano la gara di Maccabi e Virtus