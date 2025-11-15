Noi licenziati dai dazi di Trump | esplode il dramma dei lavoratori italiani

Il pavimento economico su cui molti pensavano di poter costruire un futuro solido, oggi trema. “ Ci è crollato il mondo addosso ”, dicono Adriano e Giuseppe, due dei 42 dipendenti dello stabilimento Freudenberg a Rho. Non si tratta di una crisi interna, di cali di produzione o di ordini: spiegano i lavoratori, la causa è esterna, geopolitica. Secondo l’azienda, infatti, servirebbe aumentare i profitti “ per sfuggire ai dazi di Trump ” che hanno ridotto i margini operativi. Un futuro incerto e difficile da immaginare. Per aumentare i profitti, nella logica del mondo di oggi, bisogna sacrificare i lavoratori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Noi, licenziati dai dazi di Trump”: esplode il dramma dei lavoratori italiani

