No agli accorpamenti scolastici il presidio di docenti e studenti in piazza Duomo
Docenti, famiglie, personale Ata e dirigenti scolastici sono scesi in presidio davanti a palazzo Strozzi Sacrati in piazza Duomo per dire no al dimensionamento delle istituzioni scolastiche de liceo Michelangiolo e di Capraia e Limite. Il presidio, organizzato dall’istituto comprensivo di Capraia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'assessore alla scuola Mario Navari ha relazionato in Consiglio comunale sulla lettera inviata dai comuni della Versilia al Ministero dell 'Istruzione e del Merito di contrarietà agli accorpamenti degli Istituti Scolastici della Versilia Pur non essendo coinvo - facebook.com Vai su Facebook
“No agli accorpamenti scolastici”: il presidio Flc #Cgil Toscana a Firenze, mentre la Regione fa ricorso a #Mattarella e il Ministero posticipa i termini del piano VIDEO youtube.com/shorts/mExL-9r… Vai su X
Anche la Toscana dice NO agli accorpamenti scolastici - Rossano Rossi (segretario Cgil Toscana): “Ci risulta che la Regione abbia depositato ricorso alla Presidenza della Repu ... Riporta flcgil.it
No agli accorpamenti scolastici, lunedì 10 novembre presidio Flc Cgil Toscana a Firenze - Lunedì 10 novembre a Firenze è in programma un presidio di Flc Cgil Toscana dalle ore 14 in via Cavour davanti alla Prefettura per chiedere al governo di ritirare il piano degli accorpamenti scolastic ... Secondo radiosienatv.it
"No agli accorpamenti per liceo Michelangiolo e IC Capraia-Limite": domani presidio a Firenze - Domani sabato 15 novembre, alle ore 10, si terrà un presidio davanti al Palazzo della Giunta della Regione Toscana, in Piazza Duomo 10 a Firenze, per ... Da gonews.it