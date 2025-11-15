No agli accorpamenti scolastici il presidio di docenti e studenti in piazza Duomo

15 nov 2025

Docenti, famiglie, personale Ata e dirigenti scolastici sono scesi in presidio davanti a palazzo Strozzi Sacrati in piazza Duomo per dire no al dimensionamento delle istituzioni scolastiche de liceo Michelangiolo e di Capraia e Limite. Il presidio, organizzato dall’istituto comprensivo di Capraia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

