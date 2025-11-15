Nkunku fa fatica con il Milan | i due possibili motivi Tare convinto che …

Milan, Nkunku è stato il grande colpo estivo per l'attacco rossonero. Il francese sta faticando. Ecco cosa filtra dalla società. Indiscrezioni da Calciomercato.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nkunku fa fatica con il Milan: i due possibili motivi. Tare convinto che …

