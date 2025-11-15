Nicola Marrazzo assolto | Dopo 13 anni finalmente la verità

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Assolto perché il fatto non sussiste. Oggi, dopo tredici anni, viene finalmente ristabilita la verità e si chiude una pagina dolorosa della mia vita”. Lo afferma Nicola Marrazzo, ex consigliere regionale del Partito Democratico, definitivamente assolto dall’accusa di peculato dalla seconda sezione penale della Corte di Appello di Napoli. “ Per chi, come me – afferma Marrazzo – ha dedicato la propria attività al servizio delle istituzioni, è stata una grande sofferenza vedere messa in dubbio la correttezza del proprio operato. Ho affrontato questo lungo percorso confidando nella giustizia, pur conoscendo il peso umano, familiare e professionale che una vicenda del genere porta con sé. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

