Nessuno scenario escluso Dubbi di Salvini su Aspi | riflessione sulla concessione

Matteo Salvini "irritato" con Autostrade per l'Italia, tanto da non escludere alcuno scenario. Questo quanto riferito da fonti della Lega. Dal Carroccio fanno sapere che il vicepremier manterrebbe una posizione critica nei confronti di Aspi, seguendo la questione in modo continuativo confrontandosi con tecnici e dirigenti del partito. Secondo quanto riportato, il titolare del Mit confermerebbe "la propria irritazione nei confronti di Aspi, e per questo è in costante contatto con tecnici e dirigenti della Lega". Al centro delle perplessità del vicepremier vi sarebbero i numeri della società: "Gli azionisti vantano margini superiori all'8%, eppure non c'è la disponibilità a ridurre gli extraprofitti (nonostante un momento storico in cui sono necessari sacrifici) e gli interventi di manutenzione vanno a rilento". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

