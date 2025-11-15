Napoli agguato in pieno giorno ucciso a colpi d' arma da fuoco Giovanni Borriello 26 anni già sfuggito ai killer nel 2021

Borriello è stato colpito verso mezzogiorno mentre si trovava in strada, poco distante da una zona di grande traffico; almeno due i proiettili che lo hanno raggiunto, al torace e sotto l'ascella Napoli, verso mezzogiorno, Salvatore Borriello, 26 anni, è stato ferito mortalmente a colpi di pis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli, agguato in pieno giorno, ucciso a colpi d'arma da fuoco Giovanni Borriello, 26 anni, già sfuggito ai killer nel 2021

