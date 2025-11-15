Mutui in lieve rialzo a ottobre 2025 ma la domanda di credito resta solida
A ottobre 2025 il costo dei mutui per l’acquisto della casa segna un lieve incremento, confermando una fase di assestamento a livelli comunque ben distanti dai picchi dello scorso anno. È quanto emerge dall’ultimo bollettino dell’ Associazione Bancaria Italiana (ABI), che fotografa un sistema finanziario in movimento: i tassi salgono, ma la richiesta di credito da parte di famiglie e imprese continua a crescere. L’aumento del mutuo. Il tasso medio sui nuovi mutui immobiliari ad ottobre si è attestato al 3,30%, in leggero rialzo rispetto al 3,28% di settembre. Nonostante questo aumento, il costo dei mutui rimane significativamente più basso rispetto al picco del 4,42% toccato a dicembre 2023. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
