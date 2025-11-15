Prosegue il periodo complicato in casa Ducati, reduce da un sabato tutt’altro che indimenticabile al GP di Valencia, ultimo atto del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena presso il circuito Ricardo Tormo. In occasione della Sprint Race infatti Francesco Bagnaia non è andato oltre la quattordicesima posizione, complice anche una qualifica difficile, dove non ha passato il taglio per il Q2. A questo proposito, “Pecco” nel post gara corta è stato chiamato dalla Direzione Gara per analizzare quanto successo durante il Q1, quando ad un certo punto è rimasto senza benzina. A spiegare quanto accaduto è stato il Team Manager della casa di Borgo Panigale Davide Tardozzi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia: “ Siamo andati in Direzione gara perché gli steward volevano fargli vedere il momento in cui è rimasto senza benzina, secondo loro doveva subito uscire nella via di fuga – ha detto Tardozzi – Pecco ha detto loro di essere stato attento a non creare problemi a nessuno, di fatto non ha creato problemi a nessuno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP: Davide Tardozzi: “Chiediamo scusa a Bagnaia, colpa nostra se è rimasto senza benzina in qualifica”