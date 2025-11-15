MotoGp Alex Marquez domina la Sprint Race a Valencia | Acosta 2° male Bagnaia | 14°

Alex Marquez è il vincitore della Sprint Race del Gran Premio di Valencia, l'ultima mini-gara della stagione 2025 su cui domani calerà il sipario. In seconda posizione si è piazzato Pedro Acosta (Ktm) per la gioia del pubblico spagnolo che ha assistito a una doppietta. Acosta nella gara lunga di. 🔗 Leggi su Today.it

