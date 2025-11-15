Morte di Leonardo | gli alberelli didattici il soffocamento le 5 indagate Gli aggiornamenti
Bibbiena (Arezzo), 15 novembre 2025 – C’è anche l’Asl, con il team della prevenzione e sicurezza sul lavoro, che opera nell’ambito delle indagini per la morte del piccolo Leonardo Ricci, due anni, il bambino morto soffocato dopo essere rimasto impigliato a un arbusto nell’asilo Ambarabà Ciccì Coccò che si trova nella frazione di Soci, nel comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Sono giorni pesanti per la frazione in cui tutti si conoscono. Un dramma lacerante. La gente si stringe intorno ai genitori, che stanno sopportando il più grande dei dolori. Intanto, continuano le indagini della procura di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
