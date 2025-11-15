Morta soffocata da un boccone di mozzarella a Casamassima vicino a Bari | la tragedia in auto davanti al figlio

Dramma a Casamassima (Bari): anziana di 70 anni muore soffocata da una mozzarella in auto. Inutili i tentativi di soccorso del figlio e dei passanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Morta soffocata da un boccone di mozzarella a Casamassima vicino a Bari: la tragedia in auto davanti al figlio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

APPELLO URGENTE – ROMA Una cagnolina Beagle di circa 13 anni è stata chiusa in un sacco di plastica e gettata per strada, in una zona periferica di Roma ( Torre Angela ). Forse chi l’ha abbandonata pensava sarebbe morta soffocata, ma è stata tr - facebook.com Vai su Facebook

Donna muore soffocata per un boccone di carne: la tragedia mentre è in un ristorante in Spagna con il marito Vai su X

Donna muore soffocata mentre mangia una mozzarella: era in macchina col figlio - Dramma a Casamassima (Bari), dove una donna di 70 anni è morta soffocata mangiando della mozzarella mentre si trovava in macchina col figlio: il decesso ... Si legge su fanpage.it

Donna muore soffocata da un boccone di mozzarella: era in auto con il figlio - I due erano di passaggio a Casamassima, in provincia di Bari: l'uomo si è allontanato dalla macchina per fare un acquisto e quando è tornato ha trovato la madre, un'anziana 70enne, che non riusciva a ... Segnala today.it

Donna muore soffocata mentre mangia una mozzarella in macchina, inutili i soccorsi del figlio - Dramma a Casamassima, in provicnia di Bari, dove una donna di 70 ann è morta soffocata da un boccone di mozzarella. Si legge su msn.com