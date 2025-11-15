Monza Inter U16 successo per 0-2 per i nerazzurri di mister Dellafiore! Ecco com’è andata

Internews24.com | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia la sfida valevole per la 9^ giornata di campionato. Arriva una grandissima vittoria per l’ Inter U16, guidata dal tecnico Paolo Dellafiore. I giovani nerazzurri hanno disputato una partita solida e cinica, imponendosi con un secco 0-2 in trasferta ai danni del Monza. Il match, valevole per la 9^ giornata del campionato Allievi Nazionali 202526, ha visto il club meneghino conquistare tre punti pesanti lontano dalle mura amiche, dimostrando maturità e qualità. Decidono il match le reti di Ferri e Forlani. 🔗 Leggi su Internews24.com

monza inter u16 successo per 0 2 per i nerazzurri di mister dellafiore ecco com8217232 andata

© Internews24.com - Monza Inter U16, successo per 0-2 per i nerazzurri di mister Dellafiore! Ecco com’è andata

Approfondisci con queste news

Inter, il programma del settore giovanile: U18, U16 e U15 sfidano il Monza - UNDER 19 FEMMINILE Domenica 16 novembre, ore 11:15 – Campionato: Juventus- Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Monza Inter U16 Successo