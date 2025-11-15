Monza Inter U16 successo per 0-2 per i nerazzurri di mister Dellafiore! Ecco com’è andata
di Giuseppe Colicchia la sfida valevole per la 9^ giornata di campionato. Arriva una grandissima vittoria per l’ Inter U16, guidata dal tecnico Paolo Dellafiore. I giovani nerazzurri hanno disputato una partita solida e cinica, imponendosi con un secco 0-2 in trasferta ai danni del Monza. Il match, valevole per la 9^ giornata del campionato Allievi Nazionali 202526, ha visto il club meneghino conquistare tre punti pesanti lontano dalle mura amiche, dimostrando maturità e qualità. Decidono il match le reti di Ferri e Forlani. 🔗 Leggi su Internews24.com
