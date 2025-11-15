Montepremi Atp Finals 2025 | il confronto con Wimbledon e altri tornei Ma il Six King Slam resta inarrivabile

Torino, 15 novembre 2025 – Il 2025 si chiude all’insegna dell’ abbondanza per il tennis mondiale. Dall’Australian Open alle ATP Finals, passando per gli altri tre tornei dello Slam e il ricchissimo Six Kings Slam, mai come quest’anno il denaro in campo è stato così alto. Un confronto tra i montepremi racconta un movimento in piena salute, ma anche una crescente polarizzazione: i grandi eventi d’élite diventano sempre più ricchi, mentre la base fatica a tenere il passo. Montepremi Atp Finals 2025: i guadagni possibili. Quanto vale una vittoria nel round robin e il mega bonus zero-sconfitte Gli Slam, un tesoro da oltre 50 milioni complessivi a torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Montepremi Atp Finals 2025: il confronto con Wimbledon e altri tornei. Ma il Six King Slam resta inarrivabile

