Montecatini titolare di pizzeria insulta turisti taiwanesi che prendono cinque pizze in 16

Lanazione.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al centro della vicenda Patrizio Pazzini, titolare del locale e fratello del calciatore di Serie A Giampaolo. Il gestore, che ha messo il video online, si è poi scusato in un nuovo filmato ammettendo di essere andato oltre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

montecatini titolare di pizzeria insulta turisti taiwanesi che prendono cinque pizze in 16

© Lanazione.it - Montecatini, titolare di pizzeria insulta turisti taiwanesi che prendono cinque pizze in 16

Scopri altri approfondimenti

montecatini titolare pizzeria insultaLa rabbia Patrizio Pazzini da Montecatini contro un gruppo di clienti provenienti da Taiwan. Pubblica tutto sui social, poi rimuove il video e chiede scusa: «Noi italiani ... - Pubblica tutto sui social, poi rimuove il video e chiede scusa: «Noi italiani siamo gente molto scherzosa. Secondo open.online

Insulti razzisti ai turisti, il proprietario: «Cinesi di me**a! Hanno ordinato 5 pizze ed erano in 16» - Sedici turisti taiwanesi sono stati insultati dal proprietario di una pizzeria a Montecatini Terme, in Toscana, per aver ordinato 5 pizze e tre birre in 16 ... Riporta leggo.it

Turisti stranieri insultati in una pizzeria a Montecatini Terme, il proprietario: «Hanno ordinato 5 pizze ed erano in 16». Il video - Sedici turisti taiwanesi sono stati insultati dal proprietario di una pizzeria a Montecatini Terme, in Toscana, per aver ordinato 5 pizze e tre birre in 16 ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Montecatini Titolare Pizzeria Insulta