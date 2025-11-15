Montecatini titolare di pizzeria insulta turisti taiwanesi che prendono cinque pizze in 16

Al centro della vicenda Patrizio Pazzini, titolare del locale e fratello del calciatore di Serie A Giampaolo. Il gestore, che ha messo il video online, si è poi scusato in un nuovo filmato ammettendo di essere andato oltre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montecatini, titolare di pizzeria insulta turisti taiwanesi che prendono cinque pizze in 16

Scopri altri approfondimenti

Miss Montecatini Web TV. . Terza stagione del programma con Sahara e Alessia. La location di questa prima puntata è il negozio di abbigliamento EMY CREATION in corso Roma 59 a Montecatini. La titolare Emiliana Hoti ci farà conoscere la sua storia. Gli alt - facebook.com Vai su Facebook

La rabbia Patrizio Pazzini da Montecatini contro un gruppo di clienti provenienti da Taiwan. Pubblica tutto sui social, poi rimuove il video e chiede scusa: «Noi italiani ... - Pubblica tutto sui social, poi rimuove il video e chiede scusa: «Noi italiani siamo gente molto scherzosa. Secondo open.online

Insulti razzisti ai turisti, il proprietario: «Cinesi di me**a! Hanno ordinato 5 pizze ed erano in 16» - Sedici turisti taiwanesi sono stati insultati dal proprietario di una pizzeria a Montecatini Terme, in Toscana, per aver ordinato 5 pizze e tre birre in 16 ... Riporta leggo.it

Turisti stranieri insultati in una pizzeria a Montecatini Terme, il proprietario: «Hanno ordinato 5 pizze ed erano in 16». Il video - Sedici turisti taiwanesi sono stati insultati dal proprietario di una pizzeria a Montecatini Terme, in Toscana, per aver ordinato 5 pizze e tre birre in 16 ... Si legge su msn.com