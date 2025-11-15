Molti influencer della salute accusano ingiustamente il cortisolo di essere causa di tanti problemi dall’aumento del giro vita all’acne
B asta essere donna e avere un account sui social media, per averne sentito parlare come la causa di (quasi) tutti i mali: il cortisolo,“l’ormone dello stress”. Almeno a giudicare dalle invettive di influencer e content creator, è responsabile di: aumento di peso e ansia; difficoltà a dormire; acne; problemi di concentrazione; perdita dei capelli. Sono solo alcuni dei guai che gli vengono addossati, da combattere a furia di (costosi) integratori, frullati di superfood, bagni di ghiaccio e via dicendo. 5 attività quotidiane per ridurre il cortisolo e migliorare l’umore X Leggi anche › Cortisolo: il cocktail per abbassarlo funziona davvero? Eppure, il cortisolo non è affatto il “cattivo” dipinto dai social. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Argomenti simili trattati di recente
"É precipitata nel vuoto". L'amata influencer trovata morta, molti dubbi: la fuga dall'ospedale, la lite in casa prima del dramma >> https://buff.ly/22L8PSQ - facebook.com Vai su Facebook
‘Patenti’ agli influencer che parlano di salute e finanza: l’Occidente può imitare la Cina? - Molti creator seri e realmente qualificati hanno accolto la norma con sollievo. Segnala ilfattoquotidiano.it
In Cina arrivano le «patenti digitali»: gli influencer devono essere laureati e qualificati per parlare di salute e finanza - In Cina, dal 25 ottobre 2025, chiunque voglia parlare di temi «seri» sui social, come diritto, salute, finanza e istruzione, dovrà dimostrare di avere una qualifica professionale o un titolo di studio ... Secondo corriere.it