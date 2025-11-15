Molti influencer della salute accusano ingiustamente il cortisolo di essere causa di tanti problemi dall’aumento del giro vita all’acne

B asta essere donna e avere un account sui social media, per averne sentito parlare come la causa di (quasi) tutti i mali: il cortisolo,“l’ormone dello stress”. Almeno a giudicare dalle invettive di influencer e content creator, è responsabile di: aumento di peso e ansia; difficoltà a dormire; acne; problemi di concentrazione; perdita dei capelli. Sono solo alcuni dei guai che gli vengono addossati, da combattere a furia di (costosi) integratori, frullati di superfood, bagni di ghiaccio e via dicendo. 5 attività quotidiane per ridurre il cortisolo e migliorare l’umore X Leggi anche › Cortisolo: il cocktail per abbassarlo funziona davvero? Eppure, il cortisolo non è affatto il “cattivo” dipinto dai social. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Molti influencer della salute accusano (ingiustamente) il cortisolo di essere causa di tanti problemi, dall’aumento del giro vita all’acne

Argomenti simili trattati di recente

"É precipitata nel vuoto". L'amata influencer trovata morta, molti dubbi: la fuga dall'ospedale, la lite in casa prima del dramma >> https://buff.ly/22L8PSQ - facebook.com Vai su Facebook

‘Patenti’ agli influencer che parlano di salute e finanza: l’Occidente può imitare la Cina? - Molti creator seri e realmente qualificati hanno accolto la norma con sollievo. Segnala ilfattoquotidiano.it

In Cina arrivano le «patenti digitali»: gli influencer devono essere laureati e qualificati per parlare di salute e finanza - In Cina, dal 25 ottobre 2025, chiunque voglia parlare di temi «seri» sui social, come diritto, salute, finanza e istruzione, dovrà dimostrare di avere una qualifica professionale o un titolo di studio ... Secondo corriere.it