Molina Juve, l’obiettivo per la fascia destra. Il terzino vuole il Mondiale, l’Atletico Madrid apre al prestito. La Juventus ha individuato la priorità assoluta per la fascia destra in vista della sessione invernale di calciomercato. La società proverà a regalare un nuovo terzino destro a Luciano Spalletti a causa della probabile cessione di João Mário, che ha fallito l’ambientamento a Torino. L’unico e principale obiettivo per rinforzare il reparto è Nahuel Molina. L’argentino, terzino destro classe 1998 in forza all’ Atletico Madrid, è ritenuto il profilo ideale per le esigenze tecniche di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Molina Juve, Comolli vuole puntare forte sull’ex Udinese: l’Atletico Madrid ha risposto. Cos’hanno deciso i Colchoneros

