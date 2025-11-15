Minorenne si rende irrepperibile per evitare il carcere identificato ed arrestato

Cataniatoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato ha eseguito il provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni nei confronti di un 17enne catanese che, in passato, si è reso protagonista di diverse violazioni della prima misura a cui era. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

