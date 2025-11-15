Minorenne si rende irrepperibile per evitare il carcere identificato ed arrestato
La polizia di Stato ha eseguito il provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni nei confronti di un 17enne catanese che, in passato, si è reso protagonista di diverse violazioni della prima misura a cui era. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
