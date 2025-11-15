Milano ha perso 50mila abitanti | l' allarme dell' urbanista Granata a Lecco sulla città che diventa merce

Un invito a ritrovare creatività e immaginazione nell'architettura, "il lavoro più bello del mondo, pur in un paese difficile come l'Italia". È questo il messaggio che Elena Granata, urbanista e docente al Politecnico di Milano, ha portato a Lecco venerdì 14 novembre durante la conferenza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - "Milano ha perso 50mila abitanti": l'allarme dell'urbanista Granata a Lecco sulla città che diventa merce

milano ha perso 50mila"Milano ha perso 50mila abitanti": l'allarme dell'urbanista Granata a Lecco sulla città che diventa merce - La professoressa del Politecnico di Milano ospite dell'Ordine degli Architetti: "Le nostre città non sono più progetto di vita ma solo consumo. Come scrive leccotoday.it

