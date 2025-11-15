Midway | tutto quello che c’è da sapere sul film

Midway: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4. Questa sera, sabato 15 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Midway, film del 2019 diretto da Roland Emmerich. Il cast principale del film è composto da Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Mandy Moore, Dennis Quaid e Woody Harrelson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel dicembre 1937, a Tokyo, l’addetto navale della Marina americana, il capitano di corvetta Edwin Layton, discute con i vertici della Marina imperiale riguardo alla posizione di entrambe le flotte nel teatro operativo dell’Oceano Pacifico. 🔗 Leggi su Tpi.it

