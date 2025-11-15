Mia moglie restituita alla sua famiglia da persona guarita la lettera di ringraziamento ai medici degli ospedali di Chieti e di Atessa

“Raccontare le vicende vissute nel pianeta sanità per curare una persona cara positivamente risolte, diventa un atto dovuto per ringraziare che ha operato, dai medici al personale infermieristico, e per dare un giusto riconoscimento alla nostra organizzazione sanitaria e a tutti coloro che ci. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Como, ruba il portafogli a un turista: bloccato dalla moglie: La donna ha trattenuto il borseggiatore fino all’arrivo dei carabinieri. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Borghese svela la sua passione per i cavalli. «Ho imparato ad amarli e a rispettarli grazie a mia moglie Wilma. Ora vorrei creare una linea di cibo per loro» - Lo chef ha aperto con l'amico Gianluca Lupinetti, atleta e istruttore federale, una scuderia a Vermezzo con Zelo. Lo riporta corriere.it