Mi hanno fatto fuori Pino Insegno ricorda il no più doloroso di tutti

Nel corso dell’ultima puntata di Ciao Maschio, Pino Insegno si è concesso a un racconto intimo e sorprendentemente sincero, lasciando emergere fragilità, ricordi e passaggi di vita che raramente aveva condiviso in modo così aperto. Ospite di Nunzia De Girolamo, il conduttore si è seduto davanti alle telecamere con l’intenzione di mostrarsi senza filtri, ripercorrendo momenti chiave della sua carriera e della sua storia personale. Sin dalle prime battute, l’atmosfera si è trasformata in un dialogo profondo, scandito da confessioni che hanno svelato un lato diverso dell’uomo che il pubblico è abituato a vedere in tv. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

James Senese se n’è andato. Lo voglio ricordare così, con Pino, negli anni splendenti della loro gioventù. Da qualche parte, fuori da questo mondo, ora una lunga nota di sax, un blues che inizia dalle periferie di Napoli e arriva negli sterminati spazi americani - facebook.com Vai su Facebook

Pino Insegno, il racconto commosso a Ciao Maschio: "Papà voleva realizzassi il suo sogno. Ma a un passo dal successo mi hanno fatto fuori" - "Il momento che mi ha segnato di più è stato quando giocavo a pallone", con queste parole Pino Insegno ricostruisce a Ciao Maschio l'ultima volta che ha pianto. Lo riporta corrieredellumbria.it

Pino Insegno si sfoga a Ciao Maschio dalla De Girolamo: “Mi hanno fatto fuori” - E in questa occasione il conduttore dell’ammiraglia Rai non ha nascosto che in gioventù è stato ... Come scrive msn.com

Pino Insegno si commuove a Ciao Maschio ricordando la madre: “Mi manca ogni giorno” - Pino Insegno ricorda la madre a “Ciao Maschio” da Nunzia De Girolamo e si commuove ricordando il momento della sua scomparsa ... dilei.it scrive