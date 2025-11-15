Meteo-Giuliacci arriva l' irruzione polare Genova in ginocchio per le piogge

15 nov 2025

Le ultime ore di sole e tepore stanno per finire. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci, il weekend porta un’ondata di maltempo, ma la vera svolta arriva la prossima settimana con un’irruzione di freddo polare che investirà gran parte d’Italia.Tra martedì 18 e mercoledì 19 novembre, un ciclone mediterraneo scatenerà piogge intense soprattutto al Centro-Sud. Poi, giovedì 20, irrompono correnti gelide dalla Porta del Rodano: le temperature crolleranno sotto le medie stagionali, colpendo in modo particolare Nord e Centro. L’aria polare formerà un nuovo ciclone, con precipitazioni anche violente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

