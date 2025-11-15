Medicina estetica invasiva nello studio abusivo dentro casa medico denunciato

Pisa, 15 novembre 2025 – Esercitava attività ambulatoriale di medicina estetica invasiva e chirurgia maxillo facciale all'interno di uno studio abusivo ricavato nella propria abitazione, a Pisa, privo dei necessari requisiti autorizzativi, organizzativi e strutturali. Per questo un medico chirurgo di 57 anni, in servizio presso l'Azienda ospedaliero universitaria Pisana in regime di libera professione intramoenia, è stato denunciato dai carabinieri del Nas di Livorno. Al medico è stata contestata una sanzione amministrativa di 3.100 euro. Inoltre, è stata avviata l'istruttoria per l'immediata chiusura dello studio abusivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Medicina estetica invasiva nello studio abusivo dentro casa, medico denunciato

