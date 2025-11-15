Mazzarri | Ecco perché indicavo sempre l' orologio

15 nov 2025

Walter Mazzarri è l'ospite della nuova puntata di Tutti Teorici ( guarda qui l'episodio completo ). Tra una chiacchiera e l’altra su moduli, giocatori e colleghi, l’ex allenatore ha chiarito una volta per tutte perché indicava sempre l’orologio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mazzarri a sorpresa sul futuro: "Ho richieste dall'estero, ma con le guerre che ci sono..." - è farmi comprendere da chi richiede la mia presenza in un club". Riporta corrieredellosport.it

