Mazzarri | Ecco perché indicavo sempre l' orologio

Walter Mazzarri è l'ospite della nuova puntata di Tutti Teorici ( guarda qui l'episodio completo ). Tra una chiacchiera e l’altra su moduli, giocatori e colleghi, l’ex allenatore ha chiarito una volta per tutte perché indicava sempre l’orologio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mazzarri: "Ecco perché indicavo sempre l'orologio"

IL RACCONTO - Mazzarri: "I miei tre tenori: Cavani a Napoli perché l'ho voluto io, Lavezzi? Mi imposi per farlo restare, Hamsik innamorato della città, ma aveva proposte importanti anche dalla Juventus" ift.tt/SukmBZf Vai su X

Mazzarri: «Nei momenti di difficoltà difendo i miei calciatori, perché sono loro che mi aiutano a vincere» In una video intervista alla Gazzetta l'ex allenatore del Napoli: «Maggio, Lavezzi e Cavani, calciatori con cui avevo uno splendido rapporto, se devono parl - facebook.com Vai su Facebook

Mazzarri a sorpresa sul futuro: "Ho richieste dall'estero, ma con le guerre che ci sono..." - è farmi comprendere da chi richiede la mia presenza in un club". Riporta corrieredellosport.it