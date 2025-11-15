Mauro Corona incontra Enzo Iacchetti | Due belli sfigati in gamba bicchiere di vino e sorrisi per la foto virale

Mauro Corona e Enzo Iacchetti finalmente si sono incontrati dal vivo, a Milano, a BookCity. L'ertano, al Castello Sforzesco, ha presentato il suo libro "I sentieri degli aghi di pino".«Due belli sfigati in gamba» si sono definiti nella didascalia che accompagna la foto diventata virale. Mauro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Mauro Corona incontra Enzo Iacchetti: «Due belli sfigati in gamba», bicchiere di vino e sorrisi per la foto virale

