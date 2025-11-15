Mattia Caldara la depressione e il tradimento dietro l’addio al calcio | Mi ha distrutto ho fatto male a chi amavo | ora voglio vivere

Open.online | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha rischiato anche di dover ricorrere a una protesi Mattia Caldara, che a 30 anni ha deciso di ritirarsi dal calcio. In una lettera molto intima pubblicata sul sito di Gianluca Di Marzio, l’ormai ex difensore racconta della depressione, della sua famiglia che ha dovuto trascurare e di quanto il calcio ha rischiato di togliergli fino alla decisione più sofferta. «Un foglio bianco, una penna. Chiudo gli occhi, butto fuori l’aria. Li riapro, è arrivato il momento. Caro calcio, io ti saluto. Ho deciso di smettere». La decisione arriva dopo una visita da uno specialista a luglio e decine di punture di testosterone. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Mattia Caldara, la depressione e il tradimento dietro l’addio al calcio: «Mi ha distrutto, ho fatto male a chi amavo: ora voglio vivere» - E della decisione più difficile, soprattutto pensando alla sua famiglia Ha ... Secondo open.online

mattia caldara depressione tradimentoCaldara lascia a 31 anni "ciao calcio, mio corpo mi ha tradito" - E' l'inizio di una lunga lettera con la quale Mattia Caldara ha annunciato di mettere fine alla sua carriera di calciatore a soli 31 anni. Come scrive ansa.it

mattia caldara depressione tradimentoMattia Caldara, ufficiale il ritiro dal calcio: la sua lettera - Per Mattia Caldara è arrivato il momento di dire addio al ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mattia Caldara Depressione Tradimento