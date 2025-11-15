Mattia Caldara la depressione e il tradimento dietro l’addio al calcio | Mi ha distrutto ho fatto male a chi amavo | ora voglio vivere

Ha rischiato anche di dover ricorrere a una protesi Mattia Caldara, che a 30 anni ha deciso di ritirarsi dal calcio. In una lettera molto intima pubblicata sul sito di Gianluca Di Marzio, l’ormai ex difensore racconta della depressione, della sua famiglia che ha dovuto trascurare e di quanto il calcio ha rischiato di togliergli fino alla decisione più sofferta. «Un foglio bianco, una penna. Chiudo gli occhi, butto fuori l’aria. Li riapro, è arrivato il momento. Caro calcio, io ti saluto. Ho deciso di smettere». La decisione arriva dopo una visita da uno specialista a luglio e decine di punture di testosterone. 🔗 Leggi su Open.online

