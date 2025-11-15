Mattarella a Berlino incontro con Steinmeier | Benefici da collaborazione e apertura al mondo
Nuova visita di due giorni in Germania per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato è atterrato questa mattina, sabato, poco prima delle 11.30 a Berlino, e nel pomeriggio è stato ricevuto dal suo omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, a Palazzo Bellevue, residenza ufficiale del presidente Federale di Germania. I due hanno tenuto un colloquio privato, a cui è seguita una conferenza stampa congiunta. I due hanno poi premiato i vincitori dell’edizione 2025 del Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania. Mattarella: “Città fucine di umanità in un mondo segnato da tensioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
