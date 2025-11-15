Mastella a muso duro su De Luca | Spero non faccia votare Cirielli…

Le parole al veleno del sindaco di Benevento frantumano ciò che resta del campo largo in Campania: "Dice in giro di non votare la mia lista" Mastella a muso duro su De Luca: “Spero non faccia votare Cirielli.” L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

