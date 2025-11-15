Martina e Gianmarco insieme a Verissimo Toffanin | Mentre stavi con Ciro avevo già capito tutto

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo dopo avere ufficializzato la loro storia, cominciata dopo la rottura con Ciro Solimeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Martina e Gianmarco... godetevela! #Verissimo - facebook.com Vai su Facebook

I nip, se li sai scegliere, funzionano. Il triangolo Gianmarco, Martina e Ciro fa volare #UominieDonne che sfiora il 28% con la total audience. Vai su X

Martina e Gianmarco insieme a Verissimo, Toffanin: “Mentre stavi con Ciro avevo già capito tutto” - Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo dopo avere ufficializzato la loro storia, cominciata dopo la rottura ... Lo riporta fanpage.it

Verissimo, la verità di Martina e Gianmarco: "Ciro non era la persona per me", e sulla collanina-gate: "Si poteva evitare" - Ospiti di Silvia Toffanin, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, hanno parlato della loro relazione, dopo la fine delle rispettive storie con Ciro e Cristina. Riporta libero.it

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a Verissimo con gli occhi lucidi per il presente e gli errori del passato - Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a Verissimo oggi 15 novembre 2025 per raccontare del loro amore e del passato ... Segnala ultimenotizieflash.com