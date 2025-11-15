Marche trovato corpo vicino ai binari

17.40 Il corpo senza vita di un 54enne è stato trovato in un canneto a ridosso della linea ferroviaria a Porto San Giorgio (Fermo). Il corpo presenta una profonda ferita alla schiena. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa. Si indaga per risalire alle sue cause. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cadavere di un ragazzo trovato vicino ai binari nel Fermano - Il cadavere di un ragazzo di origini africane è stato trovato in un canneto che costeggia la linea ferroviaria. Secondo ansa.it

Cadavere vicino ai binari, la vittima è un 54enne del Fermano - È di un italiano di 54 anni, Filippo Siciliano, il corpo senza vita trovato questa mattina in un canneto a ridosso della linea ferroviaria, a Porto San Giorgio (Fermo). Segnala ansa.it

Sassari, trovato un corpo senza vita vicino a una strada di campagna - Questo pomeriggio un passante ha trovato un corpo nell’area e ha subito allertato i carabinieri. Come scrive unionesarda.it