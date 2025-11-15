Manovra | Magi ' mance e condoni da maggioranza indegno assalto a diligenza'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Mance, favori, condoni, salvacondotti. L'assalto elettorale alla diligenza della manovra da parte della maggioranza è letteralmente indegno. A pochi giorni dal voto in Campania, il governo nasconde la mancanza di idee e di visione facendo ricorso al peggior assistenzialismo che tanto ha fatto male al Mezzogiorno d'Italia e al Paese in generale”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Magi, 'mance e condoni, da maggioranza indegno assalto a diligenza'

In questa manovra il Governo Meloni ha tradito, uno dopo l’altro, gli impegni presi in campagna elettorale. È giusto che i loro elettori lo sappiano: quando si governa non bastano gli slogan, servono scelte coraggiose. La nostra proposta è semplice e, soprattutt Vai su X

“Basta soldi per armi e stop ai condoni, qui per salari e diritti”: le voci dalla piazza Cgil contro la manovra - C’è chi si scaglia contro la logica del riarmo: “Basta investimenti sulle armi, non possono essere la soluzione per risolvere i problemi dell’Europa, mentre siamo nella piena crisi industriale”. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Manovra, due miliardi per i salari. Taglio Irpef e più spese militari - Due in più di quanto sin qui stimato, per «favorire l’adeguamento salariale al costo della vita nel 2026». Secondo repubblica.it