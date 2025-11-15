Manovra | Conte a Meloni ' per Italia in difficoltà servono fatti non saltelli'
Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Quando finiscono poi, con balletti e saltelli, gli ricordiamo che c'è un Paese in difficoltà, che gli italiani stringono la cinghia. Ed è per questo che li invitiamo a considerare l'estensione della no tax area sino a 20.000 euro, investimenti seria in sanità, incremento dell'assegno per i figli. E ancora: ritorniamo per le imprese a transizione 4.0 col credito d'imposta, come nel 2019 e 2020, e da ultimo un pacchetto serio per la sicurezza, un'emergenza nelle nostre strade, nelle nostre periferie, anche nei centri storici. Prendiamo quei soldi buttati in Albania e li mettiamo in questo pacchetto". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le parole di Giuseppe Conte fotografano perfettamente ciò che abbiamo denunciato anche in Lombardia: questa Manovra è totalmente inadeguata di fronte alle difficoltà reali di famiglie e imprese. Mentre la pressione fiscale raggiunge il livello più alto degli ul - facebook.com Vai su Facebook
Il Superbonus voluto da Giuseppe Conte ci costerà 40 miliardi solo quest’anno, pesando pesantemente sulla manovra finanziaria del 2026. Più di un’intera manovra. Invece di chiedere scusa agli italiani, continua a fare lo spaccone. Le sue scelte scellerate le Vai su X
Manovra: Conte a Meloni, 'per Italia in difficoltà servono fatti, non saltelli' - "Quando finiscono poi, con balletti e saltelli, gli ricordiamo che c'è un Paese in difficoltà, che gli italiani stringono la cinghia. iltempo.it scrive
Condono in Manovra, opposizioni all’attacco. Renzi: "Governo del voto di scambio", Bonelli: "Meloni non parla, ma lo vuole" - Fratelli d’Italia ha proposto un emendamento alla manovra per introdurre un condono edilizio, scatenando l’attacco delle opposizioni ... Scrive affaritaliani.it
Meloni: “Con noi l’Italia è tornata credibile. In Manovra risorse concentrate su priorità” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni: “Con noi l’Italia è tornata credibile. Da tg24.sky.it