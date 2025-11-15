Manovra | Conte a Meloni ' per Italia in difficoltà servono fatti non saltelli'

Iltempo.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Quando finiscono poi, con balletti e saltelli, gli ricordiamo che c'è un Paese in difficoltà, che gli italiani stringono la cinghia. Ed è per questo che li invitiamo a considerare l'estensione della no tax area sino a 20.000 euro, investimenti seria in sanità, incremento dell'assegno per i figli. E ancora: ritorniamo per le imprese a transizione 4.0 col credito d'imposta, come nel 2019 e 2020, e da ultimo un pacchetto serio per la sicurezza, un'emergenza nelle nostre strade, nelle nostre periferie, anche nei centri storici. Prendiamo quei soldi buttati in Albania e li mettiamo in questo pacchetto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

manovra conte a meloni per italia in difficolt224 servono fatti non saltelli

© Iltempo.it - Manovra: Conte a Meloni, 'per Italia in difficoltà servono fatti, non saltelli'

Leggi anche questi approfondimenti

Manovra: Conte a Meloni, 'per Italia in difficoltà servono fatti, non saltelli' - "Quando finiscono poi, con balletti e saltelli, gli ricordiamo che c'è un Paese in difficoltà, che gli italiani stringono la cinghia. Segnala iltempo.it

manovra conte meloni italiaCondono in Manovra, opposizioni all’attacco. Renzi: "Governo del voto di scambio", Bonelli: "Meloni non parla, ma lo vuole" - Fratelli d’Italia ha proposto un emendamento alla manovra per introdurre un condono edilizio, scatenando l’attacco delle opposizioni ... Riporta affaritaliani.it

manovra conte meloni italiaLe voci dal Palazzo, Conte: “Con la Meloni aumentano le tasse”. Renzi: “Un governo mediocre e incapace”. Landini: “Porteranno il Paese a sbattere”. Casasco (FI ... - Nel Palazzaccio della politica l’opposizione va all’assalto della manovra. Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Conte Meloni Italia