Manovra | Conte a Meloni ' per Italia in difficoltà servono fatti non saltelli'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Quando finiscono poi, con balletti e saltelli, gli ricordiamo che c'è un Paese in difficoltà, che gli italiani stringono la cinghia. Ed è per questo che li invitiamo a considerare l'estensione della no tax area sino a 20.000 euro, investimenti seria in sanità, incremento dell'assegno per i figli. E ancora: ritorniamo per le imprese a transizione 4.0 col credito d'imposta, come nel 2019 e 2020, e da ultimo un pacchetto serio per la sicurezza, un'emergenza nelle nostre strade, nelle nostre periferie, anche nei centri storici. Prendiamo quei soldi buttati in Albania e li mettiamo in questo pacchetto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

