Maltempo | trombe d' aria a ponente e levante tetti scoperchiati e container caduti al Psa

Una tromba d'aria a Pra', nel primo pomeriggio di oggi, ha provocato la caduta di alcuni container nell’area portuale a terra del Psa, sulla fascia di rispetto. Secondo la capitaneria di porto non risultano feriti, sul posto sta andando il nostromo di servizio. Si tratta del secondo episodio a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

L'#Oristanese in ginocchio dopo la furia del #maltempo Trombe d'aria e #piogge intense compromettono l'#economia locale. #Coldiretti Oristano sollecita ristori e politiche di prevenzione - facebook.com Vai su Facebook

Il maltempo si abbatte sulla Liguria. Trombe d’aria, downburst e allagamenti. E arriva l’allerta meteo arancione - Caduti alcuni container nell'area portuale a terra del porto Vte a Genova Pra' ... quotidiano.net scrive

Maltempo Genova, tromba d'aria: caduti container al porto di Pra' e danneggiato un capannone, esondato il rio Fegino - Crollato un muraglione in via Nicoloso da Recco, a Pegli: interrotta la distribuzione di gas ed energia elettrica nella zona ... Scrive msn.com

Maltempo in Liguria, doppia emergenza: tromba marina sul litorale e muraglione frana su auto in sosta - Violenti nubifragi e trombe d’aria mettono in ginocchio la Liguria, tra esondazioni, crolli e interventi d’emergenza. Da notizie.it