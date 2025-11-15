Maltempo tromba d’aria a Genova | a Pegli si ribalta un camion

Nubifragi e anche trombe d’aria su Genova, dove il maltempo ha provocato danni in particolare nel ponente città e in Val Polcevera. A Pegli chiusa per ripristini la statale Aurelia in entrambe le direzioni da un’ora e mezza circa. Il downburst, fenomeno meteo caratterizzato da pioggia temporalesca mista a forti raffiche di vento, ha abbattuto un camion posteggiato a lato strada, divelto vetri e la struttura di un locale del lungomare, con detriti arrivati sulla carreggiata. Sempre a Pegli, una grossa frana registrata in via Nicoloso Da Recco, con il cedimento di un terrapieno sulla strada, chiusa per controlli da parte dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo, tromba d’aria a Genova: a Pegli si ribalta un camion

