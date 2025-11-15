Maltempo Italia tromba d’aria e esonda il fiume! Crollo di un muraglione

Una violenta perturbazione ha investito Genova, dove nelle ultime ore il maltempo ha provocato disagi e danni in diverse aree del capoluogo ligure. Le piogge intense, unite a raffiche di vento sempre più forti, hanno reso complicati gli spostamenti e favorito nuovi episodi di dissesto idrogeologico. La situazione è peggiorata rapidamente, costringendo residenti e soccorritori a seguire con attenzione l’evoluzione di un quadro meteorologico in rapido deterioramento. Nel primo pomeriggio una tromba d’aria ha colpito la zona portuale, causando la caduta di alcuni container nell’area a terra del porto Vte di Genova Pra’. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

