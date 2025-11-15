Maltempo Italia tromba d’aria e esonda il fiume! Crollo di un muraglione
Una violenta perturbazione ha investito Genova, dove nelle ultime ore il maltempo ha provocato disagi e danni in diverse aree del capoluogo ligure. Le piogge intense, unite a raffiche di vento sempre più forti, hanno reso complicati gli spostamenti e favorito nuovi episodi di dissesto idrogeologico. La situazione è peggiorata rapidamente, costringendo residenti e soccorritori a seguire con attenzione l’evoluzione di un quadro meteorologico in rapido deterioramento. Nel primo pomeriggio una tromba d’aria ha colpito la zona portuale, causando la caduta di alcuni container nell’area a terra del porto Vte di Genova Pra’. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
RaiMeteo. Giulio Cercato · Wide Awake (feat. Kianna). ? Weekend con il maltempo su parte d’Italia, ma non mancherà il sole su alcune regioni. Ci spiega il tutto il nostro @alexguarini. #Rai #RaiMeteo #Meteo #Maltempo #previsionideltempo #weekend - facebook.com Vai su Facebook
Il #maltempo tornerà a interessare l'Italia già da questa notte ? con fenomeni localmente intensi. ? ? Ultime previsioni #meteo: ilmeteo.net/notizie/previs… Vai su X
Maltempo a Genova: tromba d'aria, crolla muraglione, esonda rio Fegino - La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e ... Segnala msn.com
Meteo: weekend di maltempo! Ecco le regioni a rischio criticità - La fase stabile è terminata sull'Italia, dove nel weekend appena iniziato agiranno due perturbazioni ravvicinate. meteo.it scrive
Meteo: nel weekend Italia a due volti. Maltempo intenso e rischio criticità: ecco dove - Nel fine settimana che avrà inizio domani (sabato 15 novembre) 2 perturbazioni riporteranno maltempo al Nord. Segnala meteo.it