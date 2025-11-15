Maltempo Italia tromba d’aria e esonda il fiume! Crollo di un muraglione

Thesocialpost.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una violenta perturbazione ha investito Genova, dove nelle ultime ore il maltempo ha provocato disagi e danni in diverse aree del capoluogo ligure. Le piogge intense, unite a raffiche di vento sempre più forti, hanno reso complicati gli spostamenti e favorito nuovi episodi di dissesto idrogeologico. La situazione è peggiorata rapidamente, costringendo residenti e soccorritori a seguire con attenzione l’evoluzione di un quadro meteorologico in rapido deterioramento. Nel primo pomeriggio una tromba d’aria ha colpito la zona portuale, causando la caduta di alcuni container nell’area a terra del porto Vte di Genova Pra’. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

maltempo italia tromba d8217aria e esonda il fiume crollo di un muraglione

© Thesocialpost.it - Maltempo Italia, tromba d’aria e esonda il fiume! Crollo di un muraglione

Altre letture consigliate

maltempo italia tromba d8217ariaMaltempo a Genova: tromba d'aria, crolla muraglione, esonda rio Fegino - La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e ... Segnala msn.com

maltempo italia tromba d8217ariaMeteo: weekend di maltempo! Ecco le regioni a rischio criticità - La fase stabile è terminata sull'Italia, dove nel weekend appena iniziato agiranno due perturbazioni ravvicinate. meteo.it scrive

maltempo italia tromba d8217ariaMeteo: nel weekend Italia a due volti. Maltempo intenso e rischio criticità: ecco dove - Nel fine settimana che avrà inizio domani (sabato 15 novembre) 2 perturbazioni riporteranno maltempo al Nord. Segnala meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Italia Tromba D8217aria