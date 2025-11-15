Maltempo Genova tromba d' aria al porto di Pra' muraglione crollato in zona Pegli esondato rio Fegino in Valpocevera - VIDEO

Tromba d’aria, crolli ed esondazioni a Genova: container ribaltati, un muraglione cede a Pegli e il rio Fegino straripa. Domani allerta arancione in gran parte della Liguria Genova presa di mira dal maltempo: una tromba d'aria ha colpito il porto di Pra', rovesciando diversi container e susci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

