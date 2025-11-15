Maltempo forti temporali e allagamenti da Genova a Imperia | Domenica allerta arancione in Emilia Romagna e Liguria

Tgcom24.mediaset.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana caduta all'alba ha interrotto la statale Aurelia all'altezza di Vesima. Piogge anche in altre regioni del Nord-ovest. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

