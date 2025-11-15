Maltempo | crolla muro a Pegli esondato il rio Fegino

Ancora una volta il maltempo ha provocato danni su un territorio fragile come quello genovese e ligure. Sabato 15 novembre 2025 è crollato un muraglione in via Nicoloso da Recco a Pegli, travolgendo alcune auto.Allerta arancione su tutta la regione, Arpal: "Possibili temporali stazionari"Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

