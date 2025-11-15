Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 16 novembre | le regioni a rischio

Allerta meteo arancione domani, domenica 16 novembre, su Emilia Romagna e Liguria, e allerta gialla anche su Toscana e Lombardia per il maltempo in arrivo: il bollettino della Protezione civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Torna il maltempo in Toscana, scatta una nuova allerta gialla. Temporali forti, le zone interessate dlvr.it/TPHDLc ? #Maltempo Vai su X

#Maltempo. Tornano piogge e temporali soprattutto al nord. In #Liguria, dove oggi è allerta gialla, hanno già provocato molti allagamenti e una frana sulla via Aurelia. - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 16 novembre: le regioni a rischio - Allerta meteo arancione domani, domenica 16 novembre, su Emilia Romagna e Liguria, e allerta gialla anche su Toscana e Lombardia per il maltempo in arrivo ... fanpage.it scrive

Il maltempo si abbatte sulla Liguria. Trombe d’aria, downburst e allagamenti. E arriva l’allerta meteo arancione - Caduti alcuni container nell'area portuale a terra del porto Vte a Genova Pra' ... Secondo quotidiano.net

Maltempo, allerta passa da gialla ad arancione in Liguria: danni e allagamenti - Nel primo pomeriggio poi una tromba d'aria ha provocato la caduta di alcuni container nell'area portuale a terra del porto Vte ... Riporta tg24.sky.it