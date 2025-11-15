Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 16 novembre | le regioni a rischio

Fanpage.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allerta meteo arancione domani, domenica 16 novembre, su Emilia Romagna e Liguria, e allerta gialla anche su Toscana e Lombardia per il maltempo in arrivo: il bollettino della Protezione civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

maltempo allerta meteo arancioneMaltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 16 novembre: le regioni a rischio - Allerta meteo arancione domani, domenica 16 novembre, su Emilia Romagna e Liguria, e allerta gialla anche su Toscana e Lombardia per il maltempo in arrivo ... fanpage.it scrive

maltempo allerta meteo arancioneIl maltempo si abbatte sulla Liguria. Trombe d’aria, downburst e allagamenti. E arriva l’allerta meteo arancione -  Caduti alcuni container nell'area portuale a terra del porto Vte a Genova Pra' ... Secondo quotidiano.net

maltempo allerta meteo arancioneMaltempo, allerta passa da gialla ad arancione in Liguria: danni e allagamenti - Nel primo pomeriggio poi una tromba d'aria ha provocato la caduta di alcuni container nell'area portuale a terra del porto Vte ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Allerta Meteo Arancione