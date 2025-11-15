Maltempo a Genova tromba d' aria fa volare i container al porto | esondato il rio Fegino autostrada bloccata

Maltempo e danni: forti piogge che hanno interessato Genova nelle ultime ore hanno portato al crollo di un muro di contenimento di un giardino sulle alture di Pegli. I materiali hanno. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Maltempo a Genova, tromba d'aria fa volare i container al porto: esondato il rio Fegino, autostrada bloccata

