Maltempo a Genova | container cadono per una tromba d' aria crolla il muraglione di un giardino

Feedpress.me | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ondata di maltempo sta interessando dall’alba la Liguria. Per questo, l’allerta meteo è stata estesa da gialla ad arancione. Nel dettaglio, nel Ponente della regione, l’allerta gialla per temporali termina oggi alle 15. Domani alle 6 al via ancora gialla per temporali fino alle 12, per poi diventare arancione fino alle 18 e poi nuovamente gialla fino alle 21. Nel centro della Liguria prosegue. 🔗 Leggi su Feedpress.me

maltempo a genova container cadono per una tromba d aria crolla il muraglione di un giardino

© Feedpress.me - Maltempo a Genova: container cadono per una tromba d'aria, crolla il muraglione di un giardino

Approfondisci con queste news

maltempo genova container cadonoMaltempo a Genova: container cadono per una tromba d'aria, crolla il muraglione di un giardino - Per questo, l’allerta meteo è stata estesa da gialla ad arancione. Riporta gazzettadelsud.it

maltempo genova container cadonoIl maltempo si abbatte sulla Liguria. Trombe d’aria, downburst e allagamenti. E arriva l’allerta meteo arancione -  Caduti alcuni container nell'area portuale a terra del porto Vte a Genova Pra' ... Secondo quotidiano.net

maltempo genova container cadonoMaltempo a Genova, tromba d'aria fa volare i container al porto: esondato il rio Fegino, autostrada bloccata - Maltempo e danni: forti piogge che hanno interessato Genova nelle ultime ore hanno portato al crollo di un muro di contenimento di un giardino sulle alture di Pegli. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Genova Container Cadono