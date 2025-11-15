Malotti sull’Inter U23 | La C un campionato tosto uno step ideale per i giovani

Manuele Malotti, esperto centrocampista del Lumezzane, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del progetto delle seconde squadre, con un focus particolare sull' Inter U23, avversaria nel Girone A di Serie C. Malotti ha promosso con forza questa iniziativa, definendola molto utile per la crescita dei giovani. Il salto dalla Primavera al "calcio vero". L'ex calciatore ha spiegato che, pur essendoci ragazzi fortissimi in Primavera, il salto nel calcio professionistico è spesso complicato.

