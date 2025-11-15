M ilano, 13 nov. (askanews) – In Italia 1 adulto su 4 soffre di disturbi del sonno e il 10-15% di insonnia cronica, ma il problema resta spesso sottovalutato. Se ne è parlato a Milano a “Ipnosis – Accendere una luce sulla notte” l’evento, promosso da Neopharmed Gentili, che ha proposto un percorso tra 15 opere d’arte dedicate al tema dell’insonnia per fare chiarezza sull’argomento. “L’insonnia è una riduzione della durata o della qualità del riposo notturno. Il primo sintomo che deve allertare è il risvegliarsi al mattino, comunque alzarsi al mattino, avendo la sensazione di non aver dormito abbastanza, quindi avendo difficoltà poi nell’affrontare le nostre attività nell’arco della giornata”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

