Ma il problema resta spesso sottovalutato
M ilano, 13 nov. (askanews) – In Italia 1 adulto su 4 soffre di disturbi del sonno e il 10-15% di insonnia cronica, ma il problema resta spesso sottovalutato. Se ne è parlato a Milano a “Ipnosis – Accendere una luce sulla notte” l’evento, promosso da Neopharmed Gentili, che ha proposto un percorso tra 15 opere d’arte dedicate al tema dell’insonnia per fare chiarezza sull’argomento. “L’insonnia è una riduzione della durata o della qualità del riposo notturno. Il primo sintomo che deve allertare è il risvegliarsi al mattino, comunque alzarsi al mattino, avendo la sensazione di non aver dormito abbastanza, quindi avendo difficoltà poi nell’affrontare le nostre attività nell’arco della giornata”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il punto - La #diplomazia resta uno strumento #fragile Le guerre in corso non sono eventi straordinari, ma parte di un problema in espansione. (Raffaele Crocco) Andiamo in Darfur, in Sudan. La partita di Risiko passa anche da lì, fra i neo imperi di questi anni. - facebook.com Vai su Facebook