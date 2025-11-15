L' Ue prepara la tassa sul cibo-spazzatura
L’Unione europea sta per dichiarare guerra ai cibi spazzatura con una tassa sanitaria che partirà dal 2026, la prima del genere a livello continentale. La misura è contenuta nella bozza del Cardiovascular Health Plan, il piano per la salute cardiovascolare che la Commissione europea presenterà ufficialmente a dicembre 2025, come anticipato da Euractiv. Fino ad oggi Bruxelles non ha mai affrontato in modo coordinato i grandi nemici del cuore: alcol, tabacco, nuovi prodotti alla nicotina e soprattutto gli alimenti ultraprocessati, carichi di grassi, zuccheri e sale. Sono loro, secondo il documento, a pesare di più sul carico sanitario europeo, e la prevenzione viene indicata come la via "più efficace dal punto di vista dei costi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
